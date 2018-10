Adina Florea, la CSM: "Obiectul de activitate al DNA nu este cercetarea abuzului in serviciu"

Adina Florea CSM google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Obiectul de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie nu este cercetarea infractiunilor de abuz in serviciu, ci de a investiga infractiuni de coruptie la nivel inalt si mediu, a afirmat luni Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru ocuparea functiei de procuror sef al DNA. "Din datele statistice pe care le-am avut la indemana, activitatea Directiei Nationale Anticoruptie s-a axat mai mult pe solutionarea infractiunilor de abuz in serviciu. Cred ca obiectul de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie nu este constatarea si cercetarea infractiunilor de abuz in serviciu. Este acela de a constata, de a cerceta si de a pune la dispozitia si pe masa judecatorului infracti ...