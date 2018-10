Adio, Michael Schumacher! „Am inchis acest capitol”, a spus fostul sau manager

Fostul manager al lui Michael Schumacher, Will Webber, susţine că marele pilot german nu îşi va mai reveni niciodată. Will Webber şi-a luat deja adio de la Michael Schumacher, care, potrivit lui, nu va mai fi niciodată acelaşi pe care toată lumea îl cunoştea. „După o lungă perioadă de tristeţe, am reuşit să îi pun […] Articolul Adio, Michael Schumacher! „Am închis acest capitol”, a spus fostul său manager apare prima dată în AM Press.