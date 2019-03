Adio nesimtiti in trafic: 2500 de lei amenda pentru aruncarea gunoiului pe geam

trafic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu trece o zi fara sa vedem in trafic nesimtiti, jegosi, oameni de ultima speta, cocalari de neam prost, adica tarani pana in maduva oaselor, care sa nu arunce gunoi pe geam. Indiferent ca vorbim de mucuri de tigara, pachete goale de tigari, cutii de suc sau diverse ambalaje. Si pentru ca in Romania, cu frumosul nu rezolvi nimic si numarul acestor nesimtiti este in crestere, macar cu niste amenzi serioase sa rezolvam acest aspect. Taximetristi care isi golesc scrumiera direct pe trotuar sau pe carosabil cand stau la semafor? E plina Romania, mai ales Bucurestiul. Soferi de neam prost care conduc masini scumpe din care rasuna manele si din care zboara cutii de Cola, servetele si pachete de tigari mai ceva ca nis ...