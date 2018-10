Adjunctul Inspecției Judiciare se lupta cu Sistemul, dar avizeaza protocolul secret cu SRI

Inspecția Judiciară a dat publicității protocolul desecretizat, semnat cu SRI în 2016, pe un aviz de legalitate dat chiar de inspectorul-șef adjunct Gheorghe Stan, nimeni altul decât cel care, potrivit surselor noastre, se visează la Secția specială de cercetare a magistraților, nou înființată în Parchetul General. Protocolul, despre a cărui existență se știa, a fost The post Adjunctul Inspecției Judiciare se luptă cu Sistemul, dar avizează protocolul secret cu SRI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.