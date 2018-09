google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad a participat la evenimentul organizat de Ziua Globala a Curateniei – “Let’s Do IT Romania”. Sambata 15 septembrie, aproximativ 90 de voluntari (angajati si copii ai acestora) din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad si de la Sistemele de Gospodarire a Apelor Botosani, Vaslui si Galati au desfasurat actiuni de colectare a deseurilor de pe malurile cursurilor de apa si a acumularilor hidrotehnice aflate in administrare. Voluntarii au folosit 106 saci menajeri si 100 de perechi de manusi de protectie si au adunat 1250 de kg de deseuri. Zonele igienizate de angajatii nostri sunt: 1. Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad - municipiul Iasi –curs de ...