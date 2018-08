Administratia Prezidentiala, noi precizari in conflictul Presedinte – Guvern pe tema bugetului

Administratia Prezidentiala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Prezidentiala precizeaza ca, in prezent, Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii face diligentele necesare pentru obtinerea acordului individual al membrilor CSAT in vederea emiterii unei hotarari privind propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018. „Ca urmare a scrisorii ministrului Finantelor Publice, transmisa Secretariatului Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in data de 14 august, referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, Secretariatul CSAT a transmis documentul pentr ...