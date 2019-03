Admitere 2019 la UAIC: preinscriere, mai multe locuri la buget si programe de studii noi

universitatea alexandru ioan cuza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru sesiunea de admitere din 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a solicitat Ministerului Educatiei Nationale alocarea a 3681 locuri la buget pentru studiile de licenta, cu 281 locuri mai multe decat cele alocate anul trecut, si a 3367 locuri cu taxa. Pentru studiile universitare de master sunt propuse 2727 de locuri la buget si 1606 locuri cu taxa. Candidatii se vor putea inscrie in perioada 15-20 iulie, iar rezultatele se vor afisa in perioada 21-23 iulie. Locurile care nu se vor ocupa in sesiunea de admitere din iulie vor fi scoase la concurs in perioada 9-11 septembrie. In premiera, candidatii la admiterea UAIC 2019 au la dispozitie o ses ...