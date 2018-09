Admitere de toamna la TUIASI. Vezi aici daca mai sunt locuri disponibile pentru inscriere

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" - TUIASI anunta ca mai sunt disponibile locuri la taxa si la buget la 8 din cele 11 facultati, la licenta, dosarele putand fi depuse pana pe 15 septembrie. La linkul de mai jos puteti gasi formularul de admitere online, informatii in timp real despre numarul de dosare depuse in fiecare zi la fiecare facultate, iar tot aici vor fi postate si rezultatele, pe facultati, dupa data de 15 septembrie. https://www.admitere2018.septembrie.tuiasi.ro/informare.php Remintim ca sesiunea de toamna a admiterii la TUIASI are loc in perioada 10 - 15 septembrie. Absolventii de liceu care vor sa se inscrie la TUIASI o pot face cu un singur dosar si platind o sin ...