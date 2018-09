Admitere in scolile de politie 2019. Cum sunt repartizate locurile la Politie, Frontiera, si Jandarmerie

Admitere in scolile de politie 2019. Ministerul Afacerilor Interne anunta 2.800 de locuri libere la Politie, Frontiera si Jandarmerie. Incrierile se fac pana pe 23 noiembrie.

O noua serie de candidati vor putea sustine examenul pentru admitere in scolile de politie 2019, in perioada 10 – 21 ianuarie. Cei care vor sa urmeze o cariera in MAI se pot inscrie pana la data de 23 noiembrie 2018, la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratelor de Politie de pe raza judetelor unde isi au domiciliul.

In Bucuresti, recrutarea candidatilor se face de structurile de resurse umane ale urmatoarelor inspectorate generale:

a. Inspectoratul General al Politiei Romane - DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Calea Victoriei nr. 19, Sector 3, Bucuresti

Telefon: 021/314.53.54; Fax / Telefon: 021/312.23.23

https://b.politiaromana.ro

b. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

Bulevardul Geniului nr. 42C, Sector 6, Bucuresti

Telefon: 021/316.25.98/ interior 19378, Fax:021/312.11.89

http://www.politiadefrontiera.ro/

Admitere in scolile de politie 2019, repartizarea locurilor

Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Campina – 1300 locuri

Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” – Cluj Napoca -300 locuri

Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera „Avram Iancu” – Oradea -280 locuri

Invatamantul postliceal pentru formarea agentilor de politie, subofiterilor, maistrilor militari este cu frecventa, durata studiilor fiind de 1 an.

Admitere Academia de Politie 2019. Conditii de participare

Conditiile legale de recrutare a candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant pe locurile destinate formarii initiale a politistilor sunt urmatoarele:

a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

d) sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic;

e) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;

f) sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;

g) sa aiba un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist;

h) sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;

i) sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;

j) sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

k) sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidatilor prevazuti la alin. (1) la examenele de admitere in institutiile de invatamant sunt urmatoarele:

a) sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara ( verificare cu ocazia examinarii medicale);

b) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant.

Admitere scoala de politie 2019, proba fizica

Din 2018, proba de evaluare a performantei fizice consta in parcurgerea unui traseu practic-aplicativ prevazut cu 11 obstacole. Foarte important, nu mai este prevazuta limita de inaltime, iar la specializarile Politie si Frontiera nu mai este prevazuta limita maxima de varsta.

Cei care vor sa profeseze in Politie, Frontiera si Jandarmerie nu trebuie sa aiba semne particulare sau tatuaje care nu se acopera de vestimentatie in tinuta de vara.

Prevederea nu este valabila pentru pompieri.

Evaluarea performantei fizice a candidatilor se realizeaza in baza traseului practic – aplicativ potrivit Ordinului MAI nr. 140/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

