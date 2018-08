Adolescenta de 15 ani a sunat la urgente ingrozita si operatoarea a auzit-o batand cu degetul pe telefon un cod secret. E de necrezut ce ii transmitea. Uite cum au gasit-o politistii cand au ajuns la fata

Doyin are 15 ani si era acasa de una singura atunci cand hotii au fortat usa si au intrat in casa. Ingrozita, fata a fugit rapid in camera parintilor ei si s-a ascuns in dulap, nu a uitat insa sa ia si telefonul cu ea, si a sunat la ugente.

Operatorul care i-a raspuns la apel era un om foarte bine pregatit, cu o experienta de 12 ani in acest tip de dispecerat, numele ei era Angie Rivera. Angie si-a dat seama imediat ca trebuie mai intai sa o calmeze pe fata, folosind un ton relaxat.

In timp ce ele erau pe fir, Angie putea auzi cum intrusii se apropiau de dulapul unde se ascundea fata. Stia ca amandoua trebuie sa inceapa sa vorbeasca extrem de incet, pentru a nu-si da seama ca mai exista cineva in casa.

Asa ca, in loc de vorbit, Angie a venit cu o idee geniala: i-a spus fetei sa nu vorbeasca si sa bata usor in telefon cateva batai pentru da si alte cateva pentru nu.

Angie a declarat: ,,Am incercat sa ii soptesc cat de incet am putut. De fiecare data cand vorbesc cu un copil, mama din mine iese la iveala”.

Angie a stat la telefon cu Doyin pana cand politia a ajuns la fata locului si au gasit-o ghemuita in dulap. Acum operatoarea este considerata un erou, iar fata a carei viata a salvat-o ii va fi pe veci reunoscatoare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.