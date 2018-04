Adolescenta din Timisoara, disparuta de acasa, a fost gasita. Ce a facut timp de o saptamana

61953075

Rebeca Cocora, minora de 14 ani din Timisoara care a disparut de acasa in urma cu o saptamana, a fost gasita miercuri.

Anuntul a fost facut chiar de familia adolescentei. Politistii au descoperit-o, speriata si infrigurata, pe o banca, in Lugoj, potrivit Opinia Timisoarei.

Sora Rebecai a anuntat, pe Facebook, ca tanara a fost gasita si s-a intors acasa, in siguranta.

“Sora mea Rebeca Sara Cocora, a fost gasita azi noapte, in Lugoj, abandonata pe o banca! Dumnezeu este in control! ••• distribuie sa stie toata lumea •••”, a scris Flavius Cocora pe reteaua de socializare.

Adolescenta a fost audiata de oamenii legii, care au vrut sa afle ce s-a intamplat in cele 7 zile ]n care a fost cautata. Rebeca Sara Cocora le-a spus ca spiritul de aventura a indemnat-o sa faca o adevarata nebunie, conform jurnalistilor timisoreni.



A luat bani de acasa, s-a urcat intr-un tren si a plecat sa vada Bucurestiul. In Capitala s-a plimbat pe strazi, a vizitat mai multe obiective si a dormit pe banci in parcuri cateva zile. Un tanar de 17 ani a descoperit-o, i-a aflat povestea si a dus-o acasa pe cand parintii lui erau plecati. Cand parintii s-au intors, au spus ca Rebeca trebuie sa se intoarca la familia ei din Timisoara, i-au cumparat un bilet de tren si au trimis-o acasa.

La intoarcere, insa, tanara a decis sa coboare la Lugoj sa viziteze orasul. Acolo, trei tineri au observat-o stand pe o banca, au recunoscut-o si au chemat Politia.

„La data de 18.04 2018, in jurul orelor 12.30, politistii din cadrul municipiului Lugoj, au legitimat si identificat pe strada Fagetului, pe minora de 14 ani, care la data de 11.04.2018 a plecat voluntar de la resedinta sa din Timisoara, unde locuia impreuna cu sora sa. In urma investigatiilor efectuate s-a stabilit faptul ca minora a plecat cu trenul din Timisoara catre Bucuresti pentru a vizita diferite obiective, nefiind victima vreunei infractiuni”, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro, Aurora Voicila, purtator de cuvant al IPJ Timis.

