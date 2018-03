Adolescentii romani primesc bilete gratuite pentru a vizita Europa! Care sunt conditiile

Tren 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oficialii de la Bruxelles ofera gratuit bilete de tren pentru 30 de mii de tineri din toata Europa! Acum se pun la punct ultimele detalii, astfel incat programul sa intre in vigoare inca din aceasta vara! Porneste mai greu, dar ce conteaza daca te duce gratis oriunde in Europa? Garniturile CFR din Gara de Nord ar urma sa fie punctul de plecare al adolescentilor romani in turul "Descopera Uniunea Europeana". 30 de zile vor avea la dispozitie norocosii castigatori sa foloseasca biletul primit cadou de la Bruxelles, in valoare 500 de euro. Biletul ar urma sa fie valabil inclusiv pentru modalitati alternative de transport, precum ferryboat-ul sau autobuzele din Estonia, Letonia, Lituania, Malta sau C ...