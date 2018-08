Adormirea Maicii Domnului 2018. Se ureaza sau nu "La multi ani"? Biserica spune adevarul despre aceasta sarbatoare

Sfanta Marie Mare este ziua in care Feciara Maria a trecut la cele sfinte. Aceasta zi, practic praznuieste moartea acesteia si mai este cunoscuta in popor sub denumirea de Adormirea Maicii Domnului.

Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului este considerata si sarbatoarea care desparte lunile de vara de cele de iarna iar in aceasta zi se sarbatoreste si Ziua Marinei deoarece Maica Domnului este considerata ocrotitoarea marinarilor.

Cu toate ca vorbim despre ziua in care Fecioara Maria a murit, Biserica nu considera gresit sa se ureze "La multi ani" deoarece aceasta este o zi de mare sarbatoare crestina.

Pe de alta parte, unii oameni nu isi serbeaza ziua de onomastica pe 15 august, considerand ca aceasta este o zi in care trebuie pomeniti mortii. Cei mai multi crestini, care polarta numele Sfintei Marii, prefera sa se sarbatoareaca doar pe 8 septembrie atunci cand biserica praznuieste nasterea acesteia.

