Adrian Alexandrov a initiat-o in tainele iubirii pe Alina Eremia! Amor secret la doar 19 ani cu iubitul Elenei Udrea! Nimeni nu-si mai aminteste de idila aceasta

adrian alexandrov

Inainte s-o cunoasca pe Elena Udrea, Adrian Alexandrov a avut o scurta relatie cu o tanara vedeta din showbiz.

Adrian Alexandrov nu pare deranjat de diferenta de varsta intre el si partenera lui, fie ca e in sus sau in jos. In urma cu 5 ani, fostul model s-a iubit o scurta perioada de vreme cu Alina Eremia, care in acel moment avea doar 19 ani. Adrian era ”un simplu manechin” care ii provoca fluturi in stomac pustoaicei, asa cum arata presa vremii.

”Frumusica si cumintica Alina Eremia, cunoscuta publicului din serialul ”Pariu cu viata”, s-a cuplat. De cateva zile, ea traieste o poveste de dragoste cu manechinul Adrian Alexandrov.

Protagonista serialului ”Pariu cu viata”, Alina Eremia, care s-a difuzat la PRO TV, traieste primii fiori ai unei povesti de iubire adolescentine.

Cunoscuta ca fiind o fata cuminte, care a incercat sa-si concentreze atentia pe cariera dar si pe scoala, fara sa se afiseze cu vreun baiat, iata ca preferata adolescentilor are fluturasi in stomac. Responsabil pentru aceasta situatie este manechinul Adrian Alexandrov,

Alexandov visa sa ajunga vedeta de televiziune

Cei doi s-au cunoscut recent in oras si a fost de-ajuns sa-si intalnneasca privirile ca sa se indragosteasca.

Cel de care s-a amorezat frumusica actrita an varsta de doar 19 ani a lucrat ca model de la 18 ani si a facut prezentari pentru Catalin Botezatu si Mihai Albu, iar ultimii doi ani i-a petrecut in Emirate, unde a defilat pentru Armani, Chanel si a fost selectat dintre mai multe modele internationale pentru ”Fashion Week Dubai”.

De ceva timp, acesta incearca sa patrunda in televiziune, asa ca se pregateste asiduu facand cursuri de jurnalism in Anglia, iar in tara isi perfectioneaza dictia cu Melania Medeleanu”, scria presa in 2013.

