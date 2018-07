Adrian Alexandrov a vorbit despre botezul si nunta cu Elena Udrea

Adrian Alexandrov si logodnica lui, Elena Udrea, sunt nerabdatori sa isi cunoasca fetita, iar ziua cea mare se apropie. Fostul model a facut dezvaluiri senzationale despre cum i s-a schimbat viata de cand a aflat ca va deveni tatic, dar si ce planuri de viitor are pentru familia lui.

In cadrul unui interviu oferit recent, Adrian Alexandrov a povestit una dintre cele mai frumoase clipe petrecute in timpul unei vizite la Elena Udrea. Intr-una din zile, el a adormit cu mana pe burtica logodnicei sale si la un moment dat, el s-a trezit din cauza loviturilor puternice pe care le dadea fiica sa.

“Cand Elena mi-a spus ca e insarcinata, era sa scap telefonul din mana. (…). Da, este adevarat ca iubita mea a recurs la inseminare in vitro, dar nu ar fi ceva aparte, pentru ca noi cand am fost in Grecia, doctorul la care am facut vizitele medicale, ne-a spus ca exista si cupluri mai tinere care apeleaza la acest lucru din cauza factorilor externi.

Cred ca ma prinde mult rolul de tata, de haine se va ocupa Elena, de educatie, eu. Relatia dintre tata-fetita este mai speciala decat tata-fiu, asa mi-a spus toata lumea. Voi fi destul de relaxat. Eva Maria ne-a parut ca suna bine, plus ca numele meu de familie este un nume greu.

Am fost la vizita medicala cu ea, e un sentiment unic, intr-o dimineata chiar am adormit cu mana pe burtica si am simtit un sut de-al fetitei. M-am speriat, dar a fost intr-un sens pozitiv tot cce am simtit. Eva este activa pana in clipa in care stie ca trebuie sa mearga la medic. Atunci face nani (…)”, a declarat logodnicul Elenei Udrea in cadrul emisiunii “Acces Direct”.

Elena Udrea ar putea deveni sotia lui Adrian Alexandrov in vara anului viitor, potrivit marturisirilor facute de fostul manechin. Logodnicul fostului ministru al Turismului a spus ca diferenta de varsta dintre ei nu este si nu va fi o problema in relatia lor.

“Ne vedem la o luna, o luna si un pic… cam cate zece zile. Este… este varsta este un impediment intr-o relatie, dar pentru cei care pleaca urechea la ce spun altii. Nu e o diferenta de varsta atat de mare, doar 10-11 ani, eu ma consider un om matur care are ce invata de la o femeie ca Elena.

Momentan ne focusam pe nasterea fetitei si speram ca vara viitoare sa planificam nunta. Nasterea nu va avea loc in Romania, sunt sanse mari sa nasca fetita in Costa Rica. Ea are voie sa zboare pana in septembrie, dar… nu cred ca se va intampla sa nasca in Romania. (…).E un sentiment unic… e prima mea data cand am cerut pe cineva. (…).”, a mai spus Adrian Alexandrov in cadrul aceluiasi interviu.“Ne dorim sa ramanem in Romania, dar trebuie ca Elena sa-si rezolve problemele.

Da, ma gandesc sa intru. Eu de pe la 16 ani am inceput sa fiu aproape de domeniul asta, . Si nu intamplator cred ca am cunoscut-o pe Elena Udrea. (…). Si cred ca la un moment, voi face pasul spre scena politica. (…). Da, o sa fiu primul Domn. M-as bucura sa ajunga in cursa prezidentiala si sa castige. (…). M-as vedea prim-ministru”, a mai spus logodnicul Elenei Udrea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.