Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, despre arestarea acesteia: "

Adrian Alexandrov si Elena Udrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adrian Alexandrov, a facut, joi seara, la Antena 3, cateva clarificari esentiale privind arestarea Elenei Udrea, dar a oferit detalii si despre cea mai noua vizita pe care a facut-o la inchisoare. "Prima data cand am fost cu fetita la ea, pentru ca incerc sa nu ma duc foarte des acolo pentru ca ploua foarte mult aici - si ea avand doar 10 zile nu este mediul tocmai propice sa fac drumuri cu ea la Elena - in momentul in care a vazut-o a pufnit-o plansul atat de tare incat mi-a sfasiat mie inima si sufletul. Vezi si: Mihai Radulescu, romanul care le-a ajutat pe Udrea si pe Bica in Costa Rica, despre situatia acestora Este foarte dureros pentru ea sa fie departe de copil pent ...