Adrian Avram, avocat in cadrul Baroului Constanta, condamnat

Curtea de Apel Constanța s-a pronunţat azi în dosarul în care Adrian Avram, avocat în cadrul Baroului Constanța, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, pentru două infracțiuni de favorizarea făptuitorului.Adrian Avram s-a ales cu 1 an şi 2 luni închisoare. Magistraţii au amânat aplicarea pedepsei închisorii pe durata termenului de supraveghere, stabilit în condiţiile art. 84 din Codul penal, de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a pedepsei.„În baza art.85 alin.1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere : a )să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa c) să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasarecare depăşeşte 5 zile , precum şi întoarcerea d) să comunice schimbarea locului de muncă e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin.1 Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art.85 alin.1 lit. c) -e) din Codul penal se comunică Serviciului de Probaţiune Constanţa. În baza art. 404 alin.3 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra consecinţe“, potrivit minutei.Decizia instanței poate fi atacată la Înalta Curte.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: „În perioada 7 decembrie 2016 -14 februarie 2017, inculpatul Avram Adrian, în calitate de avocat și apărător ales al inculpatului Balaican Vasile (trimis în judecată de către D.N.A. – Serviciul Teritorial Constanța pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, vezi comunicat nr. 738/VIII/3 din 31 mai 2016) l-a abordat pe Dimoftache Răzvan (trimis în judecată cu aceeași ocazie), căruia i-a propus o înțelegere frauduloasă, de natură a determina pronunțarea unei soluții favorabile ambelor persoane. Astfel, inculpatul Avram Adrian i-a propus lui Dimoftache Răzvan să-și schimbe declarațiile date în fața procurorilor, în sensul de a declara în instanță că suma de 500 de euro remisă fostului magistrat Balaican Vasile nu reprezenta prețul traficării influenței, ci un împrumut anterior. De asemenea, inculpatul Avram Adrian l-a sfătuit și cum să justifice schimbarea declarațiilor date inițial, astfel încât să fie credibil în fața completului de judecată. Aceste demersuri au fost depuse de inculpat în scopul de a împiedica aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a numiților Balaican Vasile și Dimoftache Răzvan, în dosarul menționat mai sus, aflat pe rolul Curții de Apel Constanța“.