Adrian Nastase iși dorește sa fie decorat de Klaus Iohannis: 'Ma gandesc ca este posibil'

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a vorbit despre cei 15 ani în care România a aderat la NATO. El susține că ar fi posibilă decorarea celor care au participat în 2004 la aderarea României la NATO, cu referire la el și Ion Iliescu.

„Se implinesc, astăzi, 15 ani de la momentul in care, in calitate de prim-ministru al României, am depus, la Washington, in 29 martie 2004, instrumentele de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord.

Nu imi propun să reamintesc aici importanta exceptională a acestei decizii, inclusiv pentru intrarea in Uniunea Europeană.

Mă gândesc insă că este posibil ca presedintele Johannis să anunte astăzi, cu ocazia implinirii celor 15 ani de la unul dintre cele mai importante succese din istoria României, acordarea unor decoratii celor care au contribuit la acea realizare. Sau nu?

Nu sunt sigur, asa că m-am hotărât să plec la Cornu, unde trebuie să plantăm răsadurile de legume pentru nepotul nostru”, se arată într-un mesaj publicat pe blogul lui Adrian Năstase.

Datele importante pentru România:

26 februarie 2004 – Parlamentul României adoptă în şedinţă solemnă a a Camerei Deputaţilor şi Senatului Legea de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord, se arată într-o sinteză Mediafax

27 februarie 2004 – Comitetul de Coordonare al Consiliului Nord-Atlantic transmite acceptul naţiunilor pentru desfăşurarea următoarei reuniuni informale a miniştrilor apărării din statele membre NATO în România, la Braşov, în perioada 13-14 octombrie 2004.

1 martie 2004 – Preşedintele Ion Iliescu promulgă Legea nr. 22/2004 de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord.

– Secretarul general al NATO transmite scrisoarea oficială, în numele statelor parte la Tratatul Atlanticului de Nord, conţinând invitaţia de aderare a României la Tratat.

2 martie 2004 – Hotârârea Parlamentului nr. 1 / 2004 suplimentează participarea în Afganistan cu 9 militari pentru Echipa de Reconstrucţie din Kunduz şi un pluton de informaţii pentru ISAF.

4 martie 2004 – Preşedintele Ion Iliescu a semnat instrumentele de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord.

29 martie 2004 – Premierul Adrian Năstase a depus instrumentele de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord, la Washington.

2 aprilie 2004 – Ceremonia înălţării drapelelor de stat la Cartierul General al NATO, Bruxelles, şi reuniunea informală a miniştrilor de externe ai statelor membre NATO.