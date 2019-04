Adrian Nastase intra la RUPERE in scandalul privind referendumul - Fostul premier cere OUG pentru stabilirea amplasarii secțiilor de vot

Fostul premier Adrian Năstase susține că președintele Klaus Iohannis folosește referendumul pentru justiție în scop electoral. Năstase e de părere că Iohannis vrea să schimbe total tema consultării pe justiție, transformând-o în alt subiect de interes național.

"Presedintele Johannis propune, de fiecare dată, o lectură proprie a Constitutiei.

In ceea ce priveste organizarea unui referendum, pentru care s-a consultat cu Parlamentul, in urmă cu doi ani, anuntă acum că se va „reconsulta” cu acesta pentru a decide o nouă temă de interes national. In realitate, Johannis, a renuntat la referendumul pentru care primise anterior acordul Parlamentului si va propune un ALT referendum pe o temă pentru care va merge la Parlament pentru obtinerea unui aviz, ce va fi cuprins intr-o ALTA hotărâre a Parlamentului.

In ceea ce priveste stabilirea datei referendumului in aceeasi zi cu alegerile euro-parlamentare, Decizia recentă a CCR este clară. Presedintele are competenta constitutională exclusivă in stabilirea datei. El putea să decidă, spre exemplu, organizarea referendumului in ziua de Crăciun. Dar nu, el a stabilit că se va organiza referendumul (indiferent de temă) in ziua in care vor avea loc alegerile euro-parlamentare (stim de ce). Este clar pentru oricine că cele două voturi sunt independente – campanii diferite, teme diferite, etc. In aceste conditii, de ce ar trebui ca voturile să aibă loc in aceleasi sectii? Pentru economii? Economie ar fi dacă Johannis ar renunta la această „jucărie” pentru campania sa de candidat la prezidentiale. Nu există prevederi constitutionale sau decizii ale CCR pentru organizarea voturilor in aceeasi sectie. O ordonantă de urgentă ar putea să decidă desfăsurarea separată a celor două voturi pentru a evita confuzia, inclusiv in ceea ce priveste conditiile de cvorum.

A fost amuzant presedintele si când, ieri, „a avertizat guvernul să nu dea ordonante de urgentă” până când nu organizează el „reconsultarea” cu parlamentul pe o temă pe care nu o stim incă si până când nu va organiza el referendumul. Nu ne-a spus, insă, in baza căror prerogative constitutionale a formulat această „avertizare”, scrie Năstase pe blogul său.