Adrian Nastase, postare PARINTEASCA pentru Liviu Dragnea: Cum se pot rezolva conflictele care macina PSD

Adrian Năstase, fost lider al PSD și fost premier al României, scrie, pe blogul său, o postare despre cum poate scăpa PSD de conflictele care îl macină.

"De-a lungul anilor petrecuti in politica, eu am considerat ca nu poti sa gestionezi eficient mai mult de trei crize in acelasi timp. Nu stiu daca considerati corecta aceasta teorie, dar eu tin la ea si, mai ales, am tinut seama de ea.

In momentul de fata, pare ca PSD are de gestionat, in acelasi timp, tot mai multe crize – tensiunea cu Bruxelles-ul, cu PES, cea cu Comisia de la Venetia, relatia complicata cu Palatul Cotroceni, cu procurorii, cu SRI, cu SIE, cu STS, cu unele ambasade de la Bucuresti, cu Patriarhia Ortodoxa, cu consecintele pestei porcine, cu posibile tensiuni legate de o noua lege a pensiilor, relatia cu ALDE si formularea finala a legii off shore, candidatura Aliantei la presedintie (in conditiile in care nu a fost pregatit un candidat vizibil al PSD), consecintele invalidarii referendumului, OUG-ul pe chestiunile justitiei si legile justitiei in ansamblu, modificarea codului penal si a codului de procedura penala, seceta din ultimile luni, cresterea robor dar si a datoriei publice, inasprirea conditiilor de creditare, insatisfactia in legatura cu lipsa de rezultate in construirea de autostrazi, nemultumirile legate de conditiile de desfasurare a adunarilor publice, cresterea preturilor la electricitate si la gaze, sentimentul scaderii nivelului de profesionalism in administratie si blocajele birocratice determinate de frica de a lua decizii, profilul coborat in politica externa in ceea ce priveste UE si zona Balcanilor sau cea a Europei Centrale, decizia mutarii ambasadei romane la Ierusalim, asteptarile legate de presedintia Consiliului UE, asteptarile legate de marcarea in tara sau in strainatate a Centenarului, dificultatea relatiei cu Udmr, congresul partidului lui Ponta, etc

O chestiune imediata o reprezinta insa decizia de a schimba unii membri ai guvernului. O solutie poate fi remanierea, adica schimbarea post pe post, procedura in care premierul propune si presedintele aproba. Aceasta formula il transforma pe Iohannis in arbitrul momentului, in conditiile in care poate sa refuze prima propunere sau sa o intarzie. A doua solutie o reprezinta restructurarea guvernului prin parlament. Pot fi adaugate, comasate, eliminate ministere, pot fi schimbati ministri, poate fi adus un adendum, o actualizare la programul de guvernare si toate acestea pot fi supuse Parlamentului (sper ca obtinerea votului nu este o problema) iar presedintele nu ar face decat sa consemneze aceste schimbari. Care solutie vi se pare mai buna?

De aceea, saptamana viitoare va fi foarte importanta in luarea unor decizii la CEX pentru abordarea, graduala si cat mai inteleapta, a temelor mentionate. Sunt posibile si aici doua abordari. Una este cea a refacerii solidaritatii interne, a strangerii randurilor, inclusiva -cum spun social-democratii, revigorarea ideologica, selectarea cu grija a noilor cadre, analiza serioasa a esecurilor si construrea unor strategii responsabile pe aspectele delicate. A doua solutie ar fi cea a razbunarilor, a excluderilor, a stabilirii unor tapi ispasitori. Care solutie vi se pare mai buna?", scrie Adrian Năstase.