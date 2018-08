Adrian Nastase, revoltat de protocoale: 'Aveam oare nevoie sa ne spuna Giuliani in ce sistem traim?'

Fostul premier Adrian Năstase condamnă "supremaţia protocoalelor", despre care susţine că a înlocuit supremaţia legii prevăzută în Constituţie. Năstase afirmă că un stat de drept nu poate funcţiona cu izvoare de drept oculte, iar acest lucru era cunoscut, nefiind nevoie de scrisoarea lui Rudolph Giuliani pentru a se face această constatare.

"Descopar, cu tot mai multa surprindere, ca republica in care am trait in ultimii ani s-a bazat pe suprematia protocoalelor. Astfel, suprematia legii a fost inlocuita de intelegeri oculte, intelegeri care nu erau cunoscute de catre cei care puteau fi vizati.

Conform art. 78 din Constitutie, „legea se publica in Monitorul oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei”. Acesta este temeiul obligativitatii sale. Pe aceasta baza se produc efectele erga omnes. Din acest motiv, nimeni nu poate invoca necunoasterea legii.

Aceeasi logica se aplica in cazul tratatelor internationale. Art. 80, para 1 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor (1969) prevede: ” Dupa intrarea lor in vigoare, tratatele sunt trimise Secretariatului ONU spre inregistrare sau clasare sau inscrierea in repertoriu, dupa caz, precum si spre publicare„. Doar in felul acesta ele isi pot produce efecte in plan international. Aceasta prevedere a fost inclusa in Conventie pentru a elimina practica tratatelor secrete.

Cum se poate numi „stat de drept” un stat care functioneaza cu izvoare de drept oculte, nepublice? Practic, incepand cu regimul Basescu, a functionat in Romania un sistem inchizitorial, bazat pe „culoare” de transmitere confidentiala a deciziilor din justitie, mai ales in legatura cu oponentii politici. In folosul cui? Dupa ce le erau puse in piept insignele de „penali”, acestia erau scosi pe tusa. O fi ajuns oare aceasta informatie si la CEDO?

Si aici ajungem la scrisoarea lui Giuliani. Aveam oare nevoie sa ne spuna el in ce sistem traim? Ce rol au avut in deciziile judecatoresti si in viata poilitica romaneasca protocoalele dintre serviciile de informatii si procurori sau judecatori? Era nevoie de o astfel de validare externa? Sau a fost nevoie, mai inainte, de mesajele, in sens contrar, ale ONG-urilor lui Macovei si Soros pentru „fezandarea” si vulnerabilizarea Romaniei?

Ar trebui sa intelegem ca batalia in numele „valorilor si principiilor” este, de fapt, o batalie pentru „suprematia banului”. Dai banu’, ai, din exterior, mesajul pe care il doresti. Iar fraierii din Romania pleaca dupa fenta. In timpul asta se pregateste vizita secretarului pentru energie din SUA.

Cred ca ar trebui reluat mai des, in cadrul emisiunilor tv, finalul unei reclame Cris Tim „Romani, treziti-va!”", scrie Adrian Năstase pe blog.

