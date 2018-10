Adrian Porumboiu: 'Rednic e un antrenor foarte bun si sunt convins ca daca s-a dus la Dinamo in conditiile astea ajunge in playoff'

Fostul patron al echipei FC Vaslui, Adrian Porumboiu, apreciază decizia conducerii dinamoviste, care l-a readus în Liga 1 Betano pe Mircea Rednic, scrie Mediafax.

"Rednic e un antrenor foarte bun şi sunt convins că dacă s-a dus la Dinamo în condiţiile astea ajunge în playoff. E incotestabil. Am colabort foarte bine cu el în două rânduri, la Vaslui. Are şi biciul şi zahărul cu el, ştie să facă "dresaj", puneţi ghilimelele pentru a crea atomsoeră. E şi prieten şi răutăcios, un tip ok. De orice e de bănuit, dar nu că nu ştie fotbal. E unul dintre cei mai buni antrenori din campionatul românesc", a spus Adrian Porumboiu, pentru ProSport.

Mircea Rednic a mai condus clubul bucureştean în perioadele 2006-2007, 2008-2009 şi 2015-2016. După ultima experienţă, declara că nu va mai lucra niciodată cu Ionuţ Negoiţă, dar se pare că oferta omului de afaceri l-a făcut să se răzgândească. După câteva zile de negocieri în care s-au discutat aspecte contractuale, ”Puriul” a fost convins, în cele din urmă, să revină. La primul meci sub comanda lui Rednic, Dinamo a remizat cu Dunărea Călăraşi, scor 1-1, pe teren propriu.