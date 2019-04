Adrian Sarbu, audiat in aceste momente de procurorii DNA

adrian sarbu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, Adrian Sarbu a ajuns la DNA. Fostul patron al PRO TV este audiat in aceste momente de procurori. La intrarea de la DNA, Adrian Sarbu la precizat ca va face mai multe declaratii la iesire. Acesta a fost trimis in judecata in urma cu trei ani pentru evaziune fiscala, fiind, la acea vreme, si arestat in dosar. Ramane de vazut in ce dosar este audiat si ce declaratii va face cand iese de la DNA. Adrian Sarbu a facut un denunt! Mesaj dur pentru Augustin Lazar: '' Daca nu il citesti esti un bou'' Cine este Adrian Sarbu In varsta de 63 de ani, Adrian Sarbu a ajuns in 20 de ani dintr-un simplu regizor la Studiourile Sahia Film la sefia companiei Central European Media Ente ...