Adrian Severin: „Protestul diasporei” – o halta pe drumul DESTATALIZARII Romaniei (presa)

"Conflictul care se desfășoară sub ochii noștri nu este între <<diasporă>> și Guvern sau între PSD și PNL/USR/MRÎ. Nu este nici între ordinea de drept internă și grupări anarhiste. El este unul între identitatea națională românească exprimată în și apărată prin instituțiile publice, și nonidentitatea globală; între stat și antistat; între democrația națională și plutocrația