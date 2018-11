Adrian Țuțuianu a IZBUCNIT dupa excluderea din PSD: Se fac presiuni extraordinare

Senatorul Adrian Ţuţuianu, recent exclus din PSD, a afirmat miercuri că se fac "presiuni extraordinare" asupra consilierilor, primarilor şi preşedinţilor de organizaţii locale din judeţul Dâmboviţa, el susţinând că unii dintre cei care i s-au alăturat sunt "şantajaţi, ameninţaţi, iar altora li se fac promisiuni", scrie Agerpres.

"Am avut aseară o întâlnire cu membrii Biroului permanent judeţean, cu parlamentarii de Dâmboviţa, mai puţin Rovana Plumb, Titus Corlăţean. Rovana Plumb, pentru că dânsa a votat pentru excluderea mea, Titus Corlăţean, pentru că era plecat în străinătate, în Georgia, dar care mi-a transmis susţinerea. De asemenea, au participat consilierii judeţeni, toţi primarii PSD şi preşedinţii de organizaţii locale. A fost o întâlnire lungă (...), am fost mulţumit, ştiu că am susţinerea lor. Ştiu că asupra lor se fac presiuni extraordinare, ele au început din cursul zilei de ieri. Vârf de lance în aceste activităţi este fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Oprea, provenit din rândurile securităţii. Apropo de cum luptă Dragnea cu statul paralel, care şi-a permis să ameninţe şi salariaţii de la sediul partidului că au permis desfăşurarea acelei întâlniri. Vă daţi seama - participă tot partidul acolo, dar Oprea ameninţă salariaţii. Astăzi am înţeles că a mers la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, unde a proferat ameninţări că schimbă conducerea CJ, că el este omul lui Rovana acolo şi că are mandatul Rovanei Plumb. Eu cred că se descalifică şi el, şi Rovana Plumb prin aceste acţiuni şi sunt foarte bucuros că în aceste zile am primit nenumărate mesaje de susţinere de la membri de rând ai partidului, dar şi de la foarte mulţi cetăţeni din Dâmboviţa, care se simt frustraţi, se simt atacaţi, sunt îngrijoraţi de mesajele transmise de oamenii Rovanei Plumb şi ai lui Dragnea că judeţul Dâmboviţa va fi izolat, că nu va avea acces la investiţii în următorii ani dacă continuă să îl susţină pe Adrian Ţuţuianu", a declarat senatorul.

Întrebat dacă prin aceste afirmaţii sugerează că toţi cei care i s-au alăturat sunt şantajaţi, Ţuţuianu a spus că "unii dintre ei, da".

"Unii dintre ei, da. Şantajaţi, ameninţaţi, altora li se fac promisiuni. De exemplu, acelaşi Oprea a mers la mai mulţi primari şi le-a spus că va fi o realocare a fondurilor pe Ordonanţa 28, că domnul Stănescu nu va mai fi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi că acea alocare se va face aşa cum doreşte el. Eu ştiu că totdeauna alocările la Ministerul Dezvoltării s-au făcut după nişte criterii şi cred că aţi observat că au fost foarte puţine discuţii că unii ar fi primit bani şi alţii nu. În Dâmboviţa, primarii de la Partidul Naţional Liberal au primit mult mai mulţi bani decât au primit cei din PSD, pentru că unii dintre ei au avut şi proiecte care au fost foarte bune şi pe zona de eligibilitate promovate de minister. Eu sper că lucrul ăsta nu se va întâmpla, dar asta nu scuteşte pe unii să vorbească în numele unor ministere, să vorbească în numele Guvernului, în numele unor miniştri sau al unor lideri politici", a precizat Adrian Ţuţuianu.