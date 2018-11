Adrian Țuțuianu intervine in razboiul Dragnea-Iohannis pe tema valiza: 'O treaba de oameni neserioși'

Senatorul Adrian Țuțuianu a declarat, miercuri, referitor la criticile aduse de președintele Klaus Iohannis liderului PSD Liviu Dragnea, că este o dispută politică între cei doi, dar că „plimbatul cu valizele” este o treabă de oameni neserioși.

„Este o dispută politică. Eu cred că ar fi trebuit să trecem de mult de faza dezbaterii politice cu valiza. Ar trebui să trecem la faza de dezbaterii politice serioase pe teme de interese naționale, precum infrastructură și economie. Plimbatul cu valizele, Dragnea cu nu știu ce valiză, Iohannis cu altă valiză este o treabă de oameni neserioși. Oamenii politici responsabili ar trebui să stea de vorbă, nu să mimeze, ar trebui să găsească soluții de colaborare”, a afirmat Adrian Țuțuianu, în Parlament, conform Mediafax.

Acesta a precizat că președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să fie mediator.

„Președintele ar trebui să fie mediator, iar partidul politic aflat la guvernare trebuie să fie preocupat de problemele importante, de infrastructură, economie, de rezolvarea problemelor generate de pesta porcină, nu de plimbatul documente cu valiza. De treaba această ar trebui să se ocupe instituțiile statului fără să le spună cineva că trebuie să facă asta, pentru că este în fișa postului lor”, a adăugat Țuțuianu.

Cristina Tarcea susține că ÎCCJ nu a încălcat Constituția făcând referire chiar la o decizie a CCR

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că informațiile furnizate cu o zi înainte de Liviu Dragnea și care l vizează sunt "fake news", catalogându-l un disperat care progresează.

"Asta se întâmplă când un infractor ajunge în vârful statului, iar acest infractor Dragnea progresează, nu în domeniul statului de drept, ci în domeniul fake news. E ceea ce în ziua de azi se numește fake news, înainte de numeau minciuni. Am avut Caragiale, bilețelul roz și am ajuns în faza cu valizele. Așa se întâmplă dacă infractorii ajung în vârful statului", a declarat președintele Klaus Iohannis.

Întrebat de valiza reală, cea care a ajuns la Rise Project, președintele spune că îi este străină, deși unii insinuează că ar avea cunoștință.

Adrian Țuțuianu, profeție NEAGRĂ pentru Liviu Dragnea: anunță o REVOLTĂ în Parlament

"Nu știu ce e cu aceste valize, nu am nicio legătură. Omul (n.r.: Dragnea) este disperat și are probleme majore și caută să aducă vorba despre alte lucruri și aduce manevre de manipulare",a mai spus președintele.

Președintele PSD Liviu Dragnea a venit luni, la ședința CEx PSD, cu două valize, după anunțul Rise Project că are date din Tel Drum găsite într-o valiză.

"Am întârziat puțin pentru că am primit două valize. Prima valiză este cu gogoși de la Rise Project. Sunt aici proaspete. Le mâncăm aici. A doua valiză, după cum probabil știți eu sunt din Teleorman și ca orice localnic din Teleorman am găsit în fundul curții o valiză cu documente care nu au ajuns încă la DNA și hai să vedem ce e aici. Ia uite, dosarul 01 achiziția dosarului Raiffeisen. Retrocedări către forumul german a grupului etnic german. O3 promovarea procurorilor care i-au închis dosarelor. 04 declarații despre banii încasați din chirii. 05 închirierea căminului de bătrână de la forumul german. 06 presiuni asupra unui judecator de la Curtea. Și mai avem niște stickuri", a declarat Liviu Dragnea, la intrare.