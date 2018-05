Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei: "Cresterea indicelui ROBOR nu este o grija pentru romanii care au credite"

Adrian Vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cresterea indicelui ROBOR nu este o grija pentru romanii care au credite, sustine Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Desi nu neaga ca un ROBOR crescut inseamna rate mai mari, Adrian Vasilescu a declarat ca cele mai afectate sunt bancile care au bani mai putini. Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,74%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Joi, indicele a crescut la 2,75%, cel mai mare nivel din 15 octombrie 2014, cand ...