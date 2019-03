Adrian Vasilescu, despre rezerva de aur: Partidul care ar indrazi sa vanda un gram de aur ar iesi din istorie

Primarii din Sfantu Gheorghe si Odorheiu Secuiesc au fost amendati de prefectii judetelor Covasna si Harghita pentru arborarea drapelului Ungariei. Pe 15 martie, de ziua nationala a Ungariei, cei doi primari au arborat in zeci de institutii steagul maghiar, fara ca alaturi sa fie si cel al Romaniei.

Compania Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Electrocentrale Bucuresti SA (ELCEN), a anuntat, miercuri, ca alimentarea Capitalei cu apa calda risca sa fie oprita in perioada urmatoare, in conditiile in care Primaria nu a platit subventia la energia termica si, astfel, ELCEN nu poate sa isi achite facturile catre furnizori.