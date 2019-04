Adriana Bahmuteanu

Adriana Bahmuteanu este in doliu. Una dintre persoanele importante din viata ei s-a stins. Adriana Bahmuteanu a fost cea care a facut anuntul trist, pe contul sau de socializare.

Adriana Bahmuteanu a anuntat cu tristete vestea ca medicul Abu Baker a murit. Dincolo de relatia profesionala pe care cei doi o aveau, acesta ii era si un bun prieten Adrianei Bahmuteanu, care are doar cuvinte de lauda la adresa medicului, care a incetat din viata.

"Drum bun in lumina, domnule doctor Abu Baker! Ai fost un om minunat si un medic extraordinar!!! Am ras, am plans impreuna si am avut parte de cel mai bun tratament si cele mai bune sfaturi de la tine! Regret enorm ca ai plecat dintre noi atat de repede, atat de devreme si iti multumesc pentru tot ce ai facut pentru mine!!!! Dumnezeu sa te odihneasca!!! Condoleante familiei!!!", a scris Adriana Bahmuteanu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.