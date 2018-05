Adriana Bahmuteanu marturiseste ce o tine in forma. ” Fara iubire nimic nu exista”

Vedeta si-a pus ordine in viata dupa ce a incheiat numeroasele procese avute cu fostul sot. Adriana Bahmuteanu marturiseste ce o tine in forma si cum reuseste sa se mentina.

Dupa nu mai putin de cinci casnicii bifate cu Silviu Prigoana, Adriana Bahmuteanu pare sa-si fi gasit linistea.

Ultimul sau divort, singurul ce nu a fost urmat si de o impacare, i-a schimbat viata vedetei tv. Aceasta a rezistat numeroaselor procese intentate de fostul sot, a marturisit ca le-a si castigat, iar acum se pregateste de ultimele pe care le mai are din lungul sir. Pana atunci insa, Adriana Bahmuteanu marturiseste ce o tine in forma.

”Da, arat altfel pentru ca mi-am pus viata in ordine. Procesele mi-au mancat timpul. Nu-i tocmai placut sa te duci om nevinovat si sa stai opt ore la investigatii criminale, cu toti talharii. Trebuie sa avem iubire sa ne mentinem tineri. Fara iubire nimic nu exista”, a precizat Adriana Bahmuteanu.

Se dedica celor doi copii

Adriana Bahmuteanu si-a dat demisia de la Antena Stars in urma cu cateva luni, din motive bine intemeiate. Mai precis, vedeta a vrut sa ia o pauza, pentru a avea mai mult timp sa rezolve anumite probleme. In prezent, spune ea, se dedica in exclusivitate celor doi copii pe care-i are cu Slviu Prigoana.

”Ma ocup in primul rand de copii. E o varsta pe care vreau sa o traiesc impreuna cu ei. Ii duc la scoala, facem lectii, activitati, iesim in oras”, a spus aceasta.

