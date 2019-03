Adriana Bahmuteanu vrea sa se impace cu fostul sot. „Mi se pare mult mai productiv”

Dupa ce recent si-au adus din nou acuzatii grave unul altuia, Adriana Bahmuteanu vrea sa se impace cu fostul sot si sa ajunga la o intelegere in privinta celor doi baieti ai lor. Prezentatoarea tv este de parere ca ca ar trebui sa discute civilizat cu tatal copiilor sai.

„Eu vreau sa ies din povestea asta de tot. Nu am nimic de impartit cu fostul. Sa fie sanatos. Nu inteleg de de doi oameni care au avut la un moment dat o poveste de trait impreuna, daca se despart, trebuie sa continue sa se haraie ani de zile.

Eu as vrea sa discut cu el, daca m-ar suna. Eu sunt blocata pe telefonul lui. E urat! E o chestie d-aia: n-ai trecut de 15 ani. Raspunde, vorbeste civilizat. Mi se pare mult mai productiv. (…) De fiecare data m-am intors pentru ca simteam ca mai este ceva de spus Mi-am dat seama apoi ca oamenii nu se schimba, ca situatiile nu se schimba. Un lucru important intr-o relatie e ca amandoi sa fie egali. Am pus punct. Cred ca ar fi cazul acum sa intelegem ca este mult mai bine sa discutam civilizat decat sa discutam pe la TV. Daca ambii copii ne-ar fi vazut ca vorbim ar fi trecut altfel peste etape. Ganditi-va ca acum nu li se permite sa vorbeasca cu mine la telefon. Sunt la el. Mi se pare foarte aiurea. I-am vazut pe copii la mall la o cafenea, au fost foarte reci. Era si el acolo. A stat la alta masa. Copiii erau putin timorati”, a spus Adriana Bahmuteanu la Antena Stars.

La inceputul anului acesta, Silviu Prigoana a fost din nou in scandal cu fosta sotie, Adriana Bahmuteanu. Afaceristul si-a reclamat fosta consoarta la politie, dupa ce aceasta l-ar fi legat de picioare pe unul dintre copiii lor. Adriana Bahmuteanu a fost prezenta marti seara in cadrul emisiunii de la Antena 1, pentru a dezbate subiectul.

