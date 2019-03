Adriana Saftoiu invarte cuțitul in rana liberalilor: critica dur candidatura lui Rareș Bogdan

Deputatul PNL, Adriana Săftoiu, fost jurnalist la rândul ei, susține că nu e nimic greșit ca un jurnalist să opteze pentru o carieră politică, dar este greu de acceptat pentru oamenii din partid faptul că acel jurnalist vine și primește direct o poziție pentru care alții muncesc ”prin noroaie” ani de zile. Săftoiu se referă atât la Rareș Bogdan cât și la Carmen Avram.

”Pe Carmen Avram şi Rareş Bogdan îi cunosc ca fost jurnalist şi, ulterior, în calitățile mele vremelnice de om aflat în funcții publice, ei întrebându-mă de una-alta. Pentru cum şi-a făcut fiecare meseria, am considerație şi apreciere. Faptul că au optat pentru “politică” nu mi se pare deloc reprobabil. Se întâmplă peste tot în lume. E chiar ridicol să afirmi că, odată ce ai fost jurnalist, nu ai voie să optezi pentru politică militantă.

Altceva, în schimb, vreau să spun. Greşeala e atunci când din ziarist devii brusc candidat pe un loc perfect eligibil. Chiar dacă nu vor spune, mulți dintre membrii de partid care au muncit prin nămol si zoaie, împroscați uneori chiar de ziariştii care acum sunt candidaţi eligibili, se uită frustrați şi se întreabă: ce folos, dacă mereu cei de din afară sunt mai apreciaţi?

Sunt bucuroasă de fiecare dată când cei de pe margine intră în arenă. E mult mai uşor să critici decât să construieşti. Dar, când intri ca cireaşa pe tort, e discutabil. Amândurora le-aş fi sugerat, dacă tot vor să intre în politică, să accepte ”umilul” statut de membru de partid. Măcar un an. Să lucreze modest cu cei mulți şi mai puțini notorii, să îşi ofere măcar un an ca să înţeleagă partidul şi apoi să vină să spună: vreau să candidez.

În față e 2020, alegeri locale şi parlamentare. Un bun prilej, după măcar un an de muncă la firul nămolului, cu anonimii din partid, dar care se duc şi lipesc ani şi ani de zile afişe, să spui: vreau să fiu… Din păcate, ziariştii care criticau politica de cadre a partidelor au confirmat că nu contează cât muncești, ci cât ai vorbit la televizor. Iar asta, pe termen lung, nu ține de competență. Avem deja câteva exemple de ziariști care dețin funcții publice. Notorietatea s-a dovedit că nu e totuna cu competența de a face lucruri pentru o comunitate. Că e sat sau o țară numită România.”, arată Adriana Săftoiu.