AdrianV.Radulescu - ctitorul: Consilierii judeteni constanteni, invitati in redactia ZIUA de Constanta sa-l cunoasca pe omul care a scris istorie pentru Dobrogea (document + galerie foto)

, ctitor şi om politic. Consilierii judeţeni constănţeni au avut ocazia, la iniţiativa ZIUA de Constanţa, să-l regăsească sau să îl cunoască mai bine pe omul care a scris istorie pentru Dobrogea.Astfel, pe 13 octombrie, culorile politice au fost lăsate deoparte, iar consilieri judeţeni de la PSD, PNL, PMP, dar şi un reprezentant ALDE au fost invitaţi la sediul redacţiei pentru a viziona filmul documentar finanţat de ZIUA de Constanţa „Adrian V. Rădulescu - ctitorul“. Cu acest prilej, au avut loc discuţii, o adevărată dezbatere, unii şi-au amintit de arheologul născut în localitatea Dorobanţu, judeţul Călăraşi. Unii au vorbit de arheologul Rădulescu, alţii, de omul politic Rădulescu.Au fost prezenţi:- din partea PSD - Adrian Bereş, Cosmin Ciobanu, Gheorghe Donţu, Rareş Drăghici, Adriana Gheorghe, Vasile Moldovanu- din partea PNL - Bogdan Bola, Marian Cruşoveanu, Marian Iordache, Gheorghe Lămureanu, Radu Matei, Gheorghe Măndilă, George Niculescu şi Costel Stanca- din partea PMP - consilierul Florin Goidea- ALDE a fost reprezentat Gabriel Daraban, preşedinte al organizaţiei municipale.O concluzie pe care toţi cei prezenţi au tranşat-o încă de la prezentarea proiectului - realizată de directorul ziarului,, înainte de vizionarea filmului - a fost cea a oportunității acordării titlului de cetăţean de onoare post-mortem al judeţului Constanţa istoricului Adrian V. Rădulescu.Toţi consilierii au spus că vor susţine în şedinţa CJC acordarea acestei distincţii. Proiectul va fi iniţiat fie de preşedintele CJ, fie de membrii Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa.Ca o continuare a proiectului lansat de cotidianul ZIUA de Constanţa, bine-venită ar fi promovarea unui film despre Cetatea Histria, care să fie însă finanţat de administraţia judeţeană, prin Centrul Cultural „Theodor Burada“. Consilierii au punctat faptul că sunt bani la instituţia respectivă, iar de la anul pot face alocări bugetare clare pentru promovarea turismului istoric.În acest context, consilierii au avansat ideea ca pe viitor să găsească soluţii şi oportunităţi ca tot mai multe şcoli din judeţ să fie redenumite după mari personalităţi care şi-au lăsat amprenta pe tărâmul dobrogean, aşa cum a reuşit ZIUA de Constanţa, prin proiectul dedicat lui Adrian V. Rădulescu, în cadrul căruia școala din satul Dorobanţu, judeţul Călăraşi, a primit numele reputatului istoric.Un moment plăcut a fost povestirea nostalgică a social-democratului, care şi-a amintit de Adrian V. Rădulescu ca om politic. „Prin acest film, este evocată activitatea sa ştiinţifică. Despre activitatea sa politică, pe care o ştiu mai bine decât alţii, pot să vorbesc. Dacă a fost un mare «săpător», în politică a fost un om care a netezit asperităţile. Eu ştiu multe lucruri despre bucătăria de partid, cu toate poveştile care vin. Spun că - cinstită să îi fie memoria - a fost un excepţional echilibrist în politică, un om care, deşi a pierdut politic, a câştigat mult respectul multor oameni din zona ştiinţifică. Au fost orgolii enorme, inclusiv cu cine e mai deştept şi cine a construit universitatea. Au fost enorm de multe dispute. Filmul este altceva şi este în regulă. Am învăţat multe lucruri de la el”, a spus consilierul Gheorghe Donţu., de la PNL, a povestit că l-a prins pe Adrian V. Rădulescu pe când era prefectul judeţului, iar vocea sa i-a rămas clar întipărită în memorie, fiind una puternică şi fermă, demnă de un lider. A subliniat faptul că este necesară acordarea titlului de cetăţean de onoare.„Vreau să vă spun că am citit în ultima vreme ceea ce s-a scris, l-am prins în perioada când era prefect şi primar. A fost o mare personalitate a Constanţei pentru că imediat după Revoluţie, prefect fiind, a ţinut şi locul primarului, nu a fost contestat de nimeni. Faptul că nu a fost contestat spune ceva despre acea persoană. Nu a fost un om din sistemul trecut, ci o personalitate. Eram viceprimar la Medgidia, împreună cu primarul de atunci am colaborat cu Adrian Rădulescu. Avea o voce ca un tunet, când lua o decizie vorbea rar, cu substanţă. Mi-a plăcut ca persoană Adrian Rădulescu. Eu cred că ideile care s-au spus astăzi despre el sunt toate adevărate şi ar trebui să mergem mai departe şi cu declararea sa ca cetăţean de onoare. Cred că toţi colegii consilieri vor face acest lucru. Trebuie chiar mai mult decât atât - repere apropiate sau dacă se poate egale cu Adrian Rădulescu. Acele repere care reprezintă cu adevărat Dobrogea să le scoatem în evidenţă. Să scoatem ceea ce este bun în Dobrogea”, a declarat Marian Iordache.Luitânăr fiind, iubirea pentru istorie i-au transmis-o părinţii săi, la bază profesori de istorie. Tatăl său, care a studiat la Facultatea de Istorie din Bucureşti, lucrând la vremea respectivă pe şantierele de la Histria şi Capidava, l-a cunoscut şi pe Adrian V. Rădulescu pe când a vizitat şantierul într-o zi.Pe lângă un filmuleţ de promovare pentru Histria, Bola susţine că ar trebui făcut un plan bine pus la punct pentru promovarea cetăţilor şi a edificiilor din judeţul Constanţa. A dat ca exemplu chiar şi cetatea de la Albeşti sau cea din Pantelimon, unde ar trebui investiţi bani pentru valorificarea zonei. Potenţialul turistic este foarte mare, mai ales că în ultimii ani turismul arheologic a crescut considerabil în România, străinii fiind principalii pasionaţi de activitatea aceasta.„Mie mi s-a părut foarte bun (n.r. filmul). Tatăl meu l-a cunoscut pe domnul Rădulescu într-o singură zi, pe când tata era student la istorie la Bucureşti. Făceau săpături arheologice la Histria, au făcut şi la Capidava. Chiar l-am întrebat dacă a apucat să îl cunoască. Mi-a spus că a venit într-o zi acolo. Mai ales pentru mine, pentru că ambii părinţi sunt profesori de istorie la bază, cu atât mai important este ca un astfel de proiect să treacă mai departe. Legat de filmul despre Histria, sunt convins că ar putea fi susţinut de Consiliul Judeţean. Costurile nu ar fi foarte mari. Ar fi bine să facem un plan de promovare a tuturor cetăţilor din Dobrogea. Cum sunt cetatea de la Albeşti, unde chiar domnul Rădulescu a fost, cetatea de la Ulmetum, comuna Pantelimon, unde, la fel, trei sferturi este îngropată în pământ. Ar fi bine să ne gândim la un plan, prin care, pe lângă filmuleţele de promovare, să facem un pas înainte şi să încercăm să gândim un plan mai complex pentru promovarea Dobrogei”, a precizat Bogdan Bola., de la PSD, membru în Comisia de Cultură a CJC, a povestit că, în 2016, în momentul în care a fost la Muzeul de Istorie din Constanţa, a aflat cine este Adrian V. Rădulescu, devenind interesat să cunoască cât mai multe despre persoana care a intrat în istorie datorită pasiunii sale pentru conservarea istoriei pentru generaţii întregi.„Vreau să vă felicit pentru iniţiativa dumneavoastră legată de acest film. Cu acordul dumneavoastră, vreau să scriu proiectul de hotărâre pentru decernarea calităţii de cetăţean de onoare pentru domnul Rădulescu, mai ales pentru că mă leagă o chestie sufletească, cum am intrat în Consiliul Judeţean, în Comisia de Cultură, am luat pulsul. Am fost prima oară la domnul Cliante, care era director atunci. Am întrebat şi eu de o persoană remarcabilă a acestui muzeu şi aşa am aflat de el. Mi-am dat seama că este o persoană puternică şi am cerut detalii. Mare parte din informaţiile din acest film le ştiam.În judeţul Constanţa, ne-am concentrat pe reabilitarea siturilor. Pentru Edificiul Roman cu Mozaic s-au obţinut bani din fondurile europene. Sunt peste 20 de milioane de euro care intră în judeţ pentru reabilitarea acestor obiective. Îmi permit să apreciez că activitatea Comisiei de Cultură a fost una dinamică până acum. Se pot face mult mai multe lucruri pentru promovare. Eu locuiesc în Medgidia şu cu părere de rău vă spun că foarte mulţi tineri nu ştiu că avem un muzeu de istorie. Începusem un proiect cu directorul de la Centrul Cultural «Theodor Burada» ca în perioada verii să proiecteze filme cu conotaţie istorică. Acest lucru nu costă aşa mult. Au un ecran bun, iar primul pas ar trebui început de acolo”, a spus Adrian Bereş.Şi liberalulşi-a amintit de colaborarea fructuoasă cu prefectul Adrian V. Rădulescu. Lămureanu, care a fost primar al comunei Agigea, atunci din partea PSD, a vorbit despre un Rădulescu integru şi preocupat de soarta oamenilor.Un alt consilier judeţean,, a salutat proiectul cultural al cotidianului nostru, de sărbătorirea a Dobrogei, reunit sub sloganul #citeşteDobrogea. Consilierul chiar a făcut o recomandare, ca toate documentele, personalităţile şi cărţile prezentate în cadrul acestei rubrici să fie reunite într-un volum care să ajungă în bibliotecile constănţenilor.de la PMP, a plecat cu un proiect după vizionarea filmului care elogiază personalitatea lui Adrian Rădulescu: „Cu această ocazie, am aflat că situl de la Arhiepiscopie este al Muzeului de Istorie, adică al Consiliului Judeţean. Sunt cu toţii responsabili pentru ceea ce se întâmplă acolo şi ar trebui să începem cu curăţenia“.De la ALDE a fost prezent, care, prin tradiţie, este apropiat de istorie şi arheologie. El a povestit un moment cumplit la care a fost martor, moment care arată dezinteresul anumitor autorităţi pentru conservarea istoriei care zace în Constanţa în stare deplorabilă. Când a vizitat Edificiul Roman cu Mozaic, a văzut cum un câine maidanez urina peste acest obiectiv istoric, iar paznicii nici măcar nu s-au clintit, oamenii de acolo declarând că acel câine este de-al casei. Imaginea respectivă reprezintă exact imaginea nepăsării cu care sunt tratate edificiile istorice, care ar trebui respectate şi conservate de autorităţile locale, judeţene şi naţionale.„Felicitări pentru iniţiativă! Este un lucru îmbucurător! Excepţional a fost! (n.r. - filmul dedicat lui Adrian V. Rădulescu). Familia mea - şi tatăl meu, şi mama mea -, de-a lungul existenţei, chiar şi în perioada comunistă şi după, a participat efectiv la susţinerea Muzeului de Istorie din Constanţa. Vă daţi seama că în perioada respectivă erau întreprinderile care susţineau, nu neapărat obligate, ci în funcţie de omul care conducea întreprinderea respectivă. Asigurau suportul tehnic pentru activităţile acestor echipe de arheologi extremi de valoroşi. Acest om, practic, cred că a fost unul dintre cei mai fericiţi arheologi din lume - ce a putut să descopere în aceste zone sub controlul lui, cu oamenii pe care i-a avut la săpături, cu colegii lui, atât din Constanţa, cât şi de la Bucureşti de la Ministerul Culturii! Este esenţial că trebuie să înţelegem că mai avem şi alţi oameni valoroşi, care au trăit în Constanţa şi au avut un cuvânt de spus pentru acest oraş şi judeţ.În Dobrogea avem cea mai mare varietate atât a etniilor, cât şi a istoriei. Suntem zona cea mai veche din România şi ar trebui să ne promovăm chiar şi în şcoli - implicarea Inspectoratului Şcolar chiar şi la orele de educaţie civică. Eu am intrat în politică numai în ideea de a face ceva pentru oraşul meu. Acum câteva luni am fost să văd Mozaicul (n.r. Edificiul Roman cu Mozaic). Am văzut un câine vagabond care era lăsat înăuntru să urineze pe Mozaic. Este jenant, este ruşinos. Mi s-a dat o replică de genul că acel câine îi păzeşte pe paznici. Nu se poate aşa ceva! În momentul de faţă, situaţia stă în felul următor: este o impotenţă totală din partea autorităţilor, indiferent că sunt locale, judeţene, naţionale, nu poţi tu să accepţi aşa ceva! Acea zonă trebuie modernizată, în primul rând clădirea, care are aceleaşi geamuri ca în momentul în care domnul Rădulescu a inaugurat-o. Nu putem să conservăm ce au făcut ei?!”, a declarat Gabriel Daraban.Pe 30 martie 2016, fostul Consiliu Local Municipal aproba, la iniţiativa consilierului liberal, schimbarea denumirii străzii Crângului din municipiul Constanţa în strada Adrian Rădulescu (Votul a fost dat, îşi aminteşte Matei, acum consilier judeţean, însă Consiliul Local şi departamentele de specialitate ale Primăriei Constanţa nu au pus-o în aplicare nici până astăzi. Mai mult, mai spune iniţiatorul, în HCLM-ul aflat pe site-ul oficial al Primăriei Constanţa/secţiunea Consiliului Local Municipal/Hotărâri de Consiliu nu se face menţiunea legată de schimbarea numelui străzii Crângului.De fapt, pe stradela cu pricina nu există nicio plăcuţă, aspect verificat chiar ieri, la pas (), cu toate că artera este intens circulată de cei care vizitează sau merg la slujbele care se oficiază la Moscheea „Carol I” din zona peninsulară a Constanţei. Subiectul necesită acum atenţie atât din partea aleşilor care l-au iniţiat sau a colegilor lor care se află în prezent în Consiliul Local Municipal, cât şi din partea executivului administraţiei locale constănţene.