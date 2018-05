Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii Complex Savoy convocata in sedinta. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi

Zahiu Angela, preşedintele Consiliului de administraţie al Complex Savoy - S.A., convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor la data de 04.06.2018, ora 10.00, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 14.05.2018, cu următoarea ordine de zi:1. Aprobarea încheierii mai multor contracte de credit în valoare totală de cel mult 13.890.963 lei, contractate de la Banca LIBRA INTERNET BANK - S.A., precum şi aprobarea încheierii unor contracte de garanţie aferente creditelor menţionate mai sus;2. Aprobarea încheierii unor contracte de ipotecă mobiliară în vederea garantării creditului menţionat la punctul 1;3. Aprobarea încheierii unor contracte de ipotecă imobiliară în vederea garantării creditului menţionat la punctul 1 ce au ca obiect:a) imobilul situat în staţiunea Mamaia, Complex Savoy, judeţul Constanţa, compus din teren in suprafaţă de 6055 mp şi construcţie (hotel) edificată pe aceasta având regim de Inătţime P+M+8 E, proprietatea Societăţii COMPLEX SAVOY - S.A.,b) imobilul situat in staţiunea Mamaia, Complex SAVOY, judeţul Constnața, compus din teren intravilan în suprafaţă de 304 mp, precum şi construcţia viitoare ce se va edifica pe aceasta, în baza autorizaţiei de construire nr. 225 din data de 20.03.2017 (în vederea edificării unui imobil având regim de inătţime de P+6E cu funcţiune de cazare), proprietatea Societăţii COMPLEX SAVOY - S.A.;4. Aprobarea constituirii de către terţi, în favoarea creditoarei LIBRA INTERNET BANK - S.A., a unor garanţii personale - fideiusiuni pentru garantarea în solidar cu împrumutatul Societatea COMPLEX SAVOY - S.A., acordat de LIBRA INTERNET BANK - S.A. împrumutatului menţionat anterior;5. Aprobarea împutemicirii Angelei Zahiu pentru semnarea, în numele Societăţii COMPLEX SAVOY - S.A., a contractului de credit, a contractelor de ipotecă imobiliară sau mobiliară, precum şi a tuturor documentelor necesare obţinerii creditului de către Societatea COMPLEX SAVOY - S.A. în relaţia cu LIBRA INTERNET BANK.6. Desemnarea persoanei împuternicite cu ducerea la îndeplinire a hotărârii.Începând cu data de 14.05.2018, documentele şi informaţille referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe pagina de intemet http://www.savoyhotel.ro/login-actionari, la sediul societăţii sau procura contra cost de la societate, intre orele 9.00 - 12.00, în zilele lucrătoare.De la aceeaşi dată, formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societăţii, intre orele 9.00 - 12.00, in zilele lucrătoare.Un exemplar al procurii trebuie depus in original la sediul societăţii cel târziu cu 48 de ore inainte de data stabilită pentm prima şedinţă a adunării.