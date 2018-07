Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii Neptun Olimp, convocata in seidnta. Ce subiecte se afla pe ordinea de zi

Un număr de 650 de pasageri au fost afectaţi joi după-amiază, după ce a fost evacuat de urgenţă Aeroportul Internaţional din Sibiu din cauza unei substanţe necunoscute pulverizată de la un spray, care a fost găsit de pompieri, a anunţat purtătorul de cuvânt al aeroportului, Alexandra Păcurar c ...

Mare surpriza: Tot nu scapam de ploi. Pana sambata seara este in vigoare o noua atentionare de tip cod galben de furtuni valabila pentru mare parte din tara.

Kylie Jenner, vedetă TV și patroana unei companii de cosmetic, este prima în topul celor mai bine plătite vedete de pe Instagram. Ea câștigă aproximativ un million de dolari pentru fiecare mesaj sponsorizat. Vedeta TV şi proprietara unei companii de cosmetice Kylie Jenner s-a situat pe primul loc în topul celor mai bine plătite celebrități […]