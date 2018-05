Aeronavele de lupta britanice, alaturi de aliatii NATO in cadrul exercitiului naval Sea Shield 18

Personalul Forțelor Aeriene Regale, cu baza în România, au participat împreună cu aliații NATO într-un exercițiu maritim în Marea Neagră, condus de Comandamentul Flotei Maritime Române.Squadron Leader Roger Cruickshank, un pilot de la 135 Expeditionary Air Wing(EAW), a zburat de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu deasupra Mării Negre sub controlul HMS Duncan. Într-un interviu acordat după acest zbor, el a spus: "Exercițiul a început prin unirea cu două MiG21 ale Forțelor Aeriene Române, după care am zburat în formație strânsă deasupra HMS Duncan. Este un simbol fantastic al modului în care lucrăm împreună îndeaproape cu aliații noștri NATO și un moment istoric ca parte din Exercițiul (Ex) SEA SHIELD deasupra Mării Negre. Am fost controlat de HMS Duncan, care a folosit sistemele ei sofisticate pentru a menține vizibilitatea deplină a poziției mele și a simulat aeronave inamice care încercau să atace nava. Am putut să opresc avansarea aeronavavelor care veneau din sens opus în încercarea de a ataca navele prietenoase, cu ajutorul echipei excelente a HMS Duncan, care erau pregătiți să simuleze lansarea propiilor arme pentru protecție. Misiunea a fost încheiată cu succes și a dovedit cât de bine ne integrăm în timp de criză și că putem lucra atât de coeziv cu partenerii noștri români."Membrii echipei 135 Air Wing Expeditionary (EAW), de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din sudul României, au lucrat îndeaproape cu partenerii săi multinaționali pentru a coordona cu succes aspectul aerian al Ex SEA SHIELD 2018, un exercițiu în comun, bazat pe un scenariu de criză posibil care poate apărea oricând, testând reacțiile și agilitatea forțelor NATO.Comandantul 135 EAW, Wing Commander Chris Ball, a fost invitat de Comandamentul Flotei Române să participe la ceremonia de deschidere și la recepția oficială de la portul Constanța.La ceremonia de deschidere, Wing Commander Ball a spus: "Ex SEA SHIELD va fi o oportunitate de pregătire de neprețuit pentru noi. Vom colabora cu ceilalți pentru a furniza forță aeriană în cadrul unui exercițiu maritim în comun. Personalul 135 EAW va lucra alături de militari dintr-o gamă diversificată de națiuni și forțe din cadrul NATO. Împreună, vom întări înțelegerea reciprocă dintre Forțele Aeriene, Terestre și Maritime în Marea Neagră, consolidând angajamentul Regatului Unit față de alianță și capacitatea noastră de a contribui în mod eficient la apărarea colectivă NATO. "Tot la ceremonia de deschidere pentru Ex SEA SHIELD, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, viceamiralul Alexandru Mîrșu a declarat: "Aș dori să subliniez importanța Ex SEA SHIELD. Anul acesta, suntem încântați să vedem un amestec atât de divers de forțe multinaționale participante, NATO a oferit un parteneriat prin care putem menține securitatea și stabilitatea tuturor națiunilor noastre. Mulțumesc tuturor națiunilor care vor participa, aceasta este o oportunitate pentru noi toți să lucrăm împreună, asigurându-ne că pregătirea NATO este susținută și demonstrând că NATO este o alianță credibilă și eficientă.Sea Shield s-a desfășurat în perioada 4-11 mai, conform unui scenariu bazat pe o situație geopolitică fictivă, și a avut ca participanți peste 2.300 de militari români și străini (americani, britanici, bulgari, greci, spanioli, turcia și ucraineni), 21 de nave militare, 10 aeronave de luptă și un submarin.Informațiile și imaginile ne-au fost puse la dispoziție de echipa media RAF UK.