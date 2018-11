Afaceriști cu greutate vizați de DIICOT in ultimul dosar Rompetrol. Ce implicare are Cristi Borcea și foștii șefi kazahi

DIICOT a făcut, vineri, 24 de percheziții în București, Ilfov, Brăila și Constanța într-un dosar în care procurorii cercetează modul în care primii foști șefi kazahi care au condus Rompetrol după preluarea companiei de către KazMunayGas de la Dinu Patriciu au prejudiciat compania printr-o serie de operațiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Grupul The post Afaceriști cu greutate vizați de DIICOT în ultimul dosar Rompetrol. Ce implicare are Cristi Borcea și foștii șefi kazahi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.