Afacerile samsarilor de masini, distruse de RAR. Iata cat de simplu pot afla cumparatorii pe ce dau banii

Vesti proaste pentru samsarii de masini! Registrul Auto Roman (RAR) a anuntat crearea unui serviciu telefonic prin care cumparatorii de masini sa poata afla cu exactitate pe ce dau banii. Cumparatorii nu vor mai putea fi pacaliti de numarul de kilometri afisat in bordul autovehiculelor second hand, iar istoricul accidentelor va putea fi aflat in cateva secunde. In urma implementarii sistemului, toate informatiile despre masina vor fi oferite prin SMS chiar de catre Registrul Auto Roman. Proiectul se afla in proces de finalizare, a delcarat directorul institutiei, Adrian Dinca. „Ne dorim sa introducem cat de curand, in parteneriat cu ASF, cazierul autoturismului. Printr-un ...