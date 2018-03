Afectiunea care poate aparea imediat dupa o partida de amor. La ce trebuie sa ai grija!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un lucru foarte putin stiut este faptul ca partidele de amor pot provoca o afectiune bizara. Aceasta afectiune este ceea de medicii numesc amnezie post-coitala, care presupune o pierdere completa a memoriei in urma unui act sexual mai intens. In acest sens, un raport publicat in Revista de Psihiatrie si Neurologie din Japonia, in 1993, relateaza cazul unei femei care si-a pierdut complet memoria dupa o partida de sex. Pacienta si-a revenit dupa sase ore. Una dintre teoriile oferite de medici pentru acest tip ciudat de amnezie este ca actul sexual duce la o crestere a tensiunii arteriale, care apoi scade foarte rapid, fapt ce duce la o alimentare problematica cu oxigen a creierului. Pe de alta parte, muscaturile in zona gatul ...