Afla simptomele ulcerului gastric si cum te poti proteja de acesta

Ulcerul gastric poate fi cauzat de multe lucruri; o dieta acida, obiceiuri alimentare nesanatoase si factori externi, cum ar fi stresul. Ulcerele de stomac au devenit o boala comuna in lumea de astazi, in care este usor sa lasam obiceiurile sanatoase sa dispara.

Daca nu sunteti sigur daca aveti un ulcer sau sunteti in cautarea unei modalitati de a impiedica dezvoltarea acestuia, atunci ar trebui sa va alaturati discutiei din acest articol.

Recunoasteti semnele

Poate fi foarte usor sa ignoram semnele pe care corpurile noastre le dau. Presiunile zilnice, obligatiile si familia ne pot distrage atentia de la lucrurile evidente care se intampla in corpurile noastre.

Daca lasati stresul sa va depaseasca sau sa nu fiti atenti la ceea ce mancati sau cat de repede mancati, atunci va puteti pune sanatatea in pericol. Corpul dvs. este un mecanism delicat care necesita ingrijire si o bunastare emotionala si fizica echilibrata. Stiati ca sistemul dvs. digestiv este un singur sistem din corpul dvs. cel mai afectat de stres si anxietate?

De fapt, actioneaza ca un al doilea creier si poate fi distrus la fel de usor de catre factorii care cauzeaza ulcere. Este o boala periculoasa care poate avea efecte importante. De ce sa nu fiti constienti de simptome inainte de a avea sansa de a ajunge atat de departe?

1. Dureri de stomac

Durerile centrate in stomac, ar trebui sa va atraga atentia. Stiti cand aceste dureri se prezinta cel mai adesea? Atunci cand stomacul este gol, cel mai frecvent, intre mese. O durere arzatoare. Poate un antacid va va ajuta, dar in mod obisnuit antiacidele trateaza afectiunile care se prezinta pe timp de noapte sau cand ati omis o masa.

2. Dureri anormale

Puteti prezenta simptome de acest fel ocazional, dar cand devin conditii cronice, acestea devin periculoase. Fiti constienti de ceea ce va spune corpul vostru. Retineti daca aveti:

Gaze.

Pierderea apetitului sau pierderea in greutate.

Senzatia de plin dupa consumul de lichide.

Oboseala sau oboseala zilnica.

Dimineata greata sau sentimente de greata.

3. Ulcerul avansat

Daca suferiti de un ulcer avansat, exista simptome unice. Acestea sunt considerate simptome presante si ar trebui sa vizitati un medic.

Scaune inchise la culoare, scaune sangeroase.

Sentimente zilnice de varsaturi, varsaturi sangeroase.

Sugestii alimentare pentru ameliorarea ulcerului:

Ar trebui sa consultati un nutritionist despre alimente care pot agrava simptomele unui ulcer sau sansele de a dezvolta ulcerul. Anumite alimente, cum ar fi sarea, pot provoca hipertensiune arteriala sau inflamatii care pot provoca ulcerul. In plus fata de orice tratament farmaceutic, ar trebui sa luati in considerare complimentarea tratamentului dumneavoastra cu o dieta sanatoasa in stomac.

Recomandari alimentare:

Evitati sarea si zaharul.

Evitati dulciurile si deserturile, cum ar fi ciocolata sau caramelurile.

Inlocuiti faina alba cu graul.

Evitati bauturile sau tratamentele zaharoase.

Limitati consumul de cafea si evitati consumul de alcool.

Lactatele nu sunt recomandate.

Evitati carnea de organe, cum ar fi rinichii si inimile.

Evitati alimentele picante.

Alimente permise:

Zaharurile alcaline, cum ar fi spanacul, anghinarea, endivii, ciupercile, conopida, salata verde, sunt minunate pentru stomacul tau. Incercati sa puneti oregano pe alimentele dvs. pentru un tratament aromat si sanatos.

Sunt recomandate si ceaiuri de menta, cimbru, balsam de lamaie, lemn dulce si gentiana. Un pahar caldut de doua ori pe zi, dupa mancare, va va ajuta sa va puneti stomacul la usurinta. Adaugati o picatura de suc de lamaie, chiar daca este un acid citric, deoarece va va face bine corpului.

