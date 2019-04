Aflat in arest la domiciliu, Gabriel Tamaș a primit un sprijin neașteptat

Gabriel Tamaş se află în arest la domiciliu după ca a petrecut mai multe nopţi în arest, pentru că a fost prins băut la volan şi circulând cu 205 km la oră, potrivit realitatea.net.

Gabriel Tamas nu poate merge sa se antreneze alaturi de coechipierii sai, dar este aparat de fanii lui Hapoel Haifa.

Suporterii israeleni au trimis un comunicat prin care isi exprima sprijinul pentru jucatorul roman.

"Exista un tribunal care va determina daca este vinovat si daca merita pedepsit. Am venit sa-l sprijinim pentru ca face parte din familia noastra, este unul dintre fiii nostri. Nu sustinem fapta, sustinem persoana. Intr-un stat democratic, pedepsele sunt date de tribunal. Iar Gabriel Tamas va fi pedepsit potrivit faptelor care vor fi clarificate la tribunal.

Gabi nu a ranit pe nimeni, sa nu uitam. A comis o infractiune in trafic, similara cu multe altele in aceasta tara. Avocatul sau a prezentat curtii 52 de cazuri asemanatoare, in urma carora cei responsabili nu au fost retinuti nici macar jumatate din numarul zilelor pe care Tamas le-a petrecut in detentie.

Acest om a fost abuzat brutal, intr-un exercitiu de PR. Asa ca nu mai incercati sa ne educati! Nimeni nu sustine fapta, dar vom fi aici iar si iar, daca unul dintre fiii nostri nu are parte de un tratament egal. Nu vom lasa pe nimeni singur in momentele dificile si vom fi mereu aici pentru cei care ne sunt alaturi", se arata in reactia fanilor lui Hapoel Haifa.