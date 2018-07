Africa de Sud: 11 taximetriști care se intorceau de la o inmormantare au fost uciși

Nu scapam de ploi, dar se mai incalzeste putin - prognoza meteo pe doua saptamani Temperaturile vor creste usor in urmatoarele saptamani, dar de ploi nu vom scapa, conform prognozei meteorologilor pentru perioada 23 iulie-5 august.

Primul candidat care si-a depus dosarul pentru șefia DNA Primul procuror care şi-a depus candidatura pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al DNA este procurorul anticorupţie Florentina Mirică. Aceasta conduce Serviciului combatere a corupţiei în justiţie şi a instrumentat dosarul decontărilor fictive de la CNAS şi dosarul „Limuzina", în care fostul vicepremier Gabriel Oprea a fost trimis în judecată.

Adrian Nastase: "Monica Macovei, ultimul bastion al diavolului" Fostul premier al României, Adrian Năstase, face acuzații grave pe blogul său, acesta vorbind într-o postare amplă despre Traian Băsescu şi nu numai. Citește mai departe...

Un restaurant dintr-un mall din Galati a fost inchis, dupa ce un client a filmat un gandac care iese din mancare (Video) Un restaurant din Galati, unde a fost filmat un gandac care iese din mancare, a fost inchis, luni, de inspectorii de la Protectia Consumatorului si cei de la Directia de Sanatate Publica, care, in timpul controlului, au sesizat ca si in interior era o adevarata invazie de daunatori.

Incendiu provocat de un fulger la o scoala din judetul Alba Şcoala generală din Almaşu Mare, o comună de lângă Zlatna, a fost afectată luni de un incendiu provocat de un fulger, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba. Citește mai departe...

Sar scantei: intalnirea lui Blaga, atacata dur din interiorul PNL EXCLUSIV SURSE Scandal la ședința de luni a Biroului Executiv a Partidului Național Liberal (PNL), la conducerea căruia se află Ludovic ...

Fostul campion naţional la atletism, Dumitru Mihăilescu, a fost găsit mort, astăzi, într-o cameră de hotel din Poiana Brașov. "Mișu", cum îi spuneau apropiații, avea 65 de ani și era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța. Primele verificări efectuate de polițiștii din Brașov arată că fostul campion national la atletism, Dumitru Mihăilescu, ar

Fenechiu evidențiaza fitilul scurt de la DIICOT: risc imens pentru Iohannis la prezidențiale EXCLUSIV Daniel Fenechiu – vicepreședintele Comisiei juridice din Senat – a oferit luni o declarație pentru PSnews.ro ...

Inițial s-a spus că Florin Salam nu și-a recunoscut fiul pe care Roxana Dobre i l-a dăruit, pentru că a avut un program foarte încărcat și nu a reușit să ajungă la Serviciul de Stare Civilă, dar, astăzi, a fost dezvăluit adevărul gol-goluț despre acest aspect important în viața micuțului, dar și al relației dintre