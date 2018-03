Africa se rupe in doua, iar fenomenul se produce mai rapid decat ar fi normal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un fenomen geologic va conduce la separarea estului Africii, de la nivelul Vaii Riftului, de restul continentului, geologii avertizand ca acest fenomen se intampla cu o viteza mult mai mare decat ar fi normal. In mod normal, procesul prin care cele doua parti ale Africii ar fi despartite de un ocea ar dura sute de milioane de ani, insa fenomenul este accelerat de mai multi factori, scrie The Independent. Problemele cauzate de acest fenomen geologic au inceput sa fie evidente deja. In luna martie, Kenya a fost lovita de ploi torentiale extrem de violente, care au ucis 16 persoane, au provocat inundatii masive si alunecari de teren. In apropierea capitalei Nairobi, o sosea aglomerata, Mai Mahiu, s-a surpat din cauza activitatii ...