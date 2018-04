Agentia de presa Mediafax solicita Procurorului General Augustin Lazar sa declanseze cercetari

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); MEDIAFAX SA a transmis Procurorului General sesizarea in legatura cu posibile infractiuni comise prin semnarea si punerea in aplicare a Protocolului SRI- Parchetul ICCJ, cu urmatoarele suspiciuni: uzurparea functiei, abuz in serviciu, compromiterea intereselor justitiei, delapidare, deturnare de fonduri. Prin acest document, agentia de presa Mediafax ii cere lui Augustin Lazar sa inceapa imediat desecretizarea si cercetarea celorlalte protocoale semnate de catre Serviciul Roman de Informatii cu alte institutii si prezentarea acestora in spatiul public. Aceasta sesizare urmeaza sa fie transmisa Consiliului Superior al Magistraturii, Presedintelui Senatului, Ministrului Justitiei, Comi ...