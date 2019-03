Guvernul pregăteşte un act normativ prin care agentul guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului primeşte rang de secretar de stat. În prezent, agentul guvernamental are doar rang de director general. Modificarea pregătită de Executiv ar însemna şi un număr mai mare de subordonaţi pentru agentul guvernamental, inclusiv Cabinet propriu. Potrivit notei de fundamentare, modificările The post Agentul guvernamental la CEDO primește puteri sporite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.