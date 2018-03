Agitatie la Palatul de Justitie din Constanta. Suspecti de camatarie sunt prezentati cu propunere de arestare. Masuri de securitate au fost luate (galerie foto-video)

Mai multe persoane din Constanța suspectate de înșelăciune, șantaj, camătă, influențarea declarațiilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată au fost reținute și astăzi sunt prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.În fața instanței s-au adunat astăzi rude și prieteni ai suspecților pentru a-i susține pe aceștia.Pentru a evita producerea unor incidente neplăcute în zonă au fost angrenate mai multe forțe de ordine.La data de 15 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța, împreună cu cei ai Poliției municipiului Constanța și cei ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Constanța, au efectuat 22 de percheziții domiciliare pe raza județelor Constanța, Călărași și municipiul București.Au fost vizate mai multe persoane suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat, precum și de comiterea unor fapte de înșelăciune, șantaj, camătă, influențarea declarațiilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.În acțiune au fost angrenați și polițiștii Direcției Investigații Criminale, Brigăzii Operațiuni Speciale -Constanța și cei ai Brigăzii Operațiuni Speciale-București, împreună cu cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Constanța, IPJ Tulcea și IPJ Călărași.