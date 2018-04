Agitatie mare in randul profesorilor! Nu isi primesc salariile inainte de Paste

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" solicita Guvernului sa precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile inainte de Paste, deoarece angajatii din invatamant nu vor beneficia de aceasta facilitate. "S-a indus ideea in spatiul public ca toti bugetarii isi vor primi salariile in aceasta saptamana, lucru total neadevarat. Salariatii din invatamant isi vor primi banii in cont dupa sarbatori. In plus, Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret solicita Ministerului Educatiei Nationale sa ia toate masurile necesare pentru corectarea programului de salarizare EDUSAL, astfel incat toti angajatii din invatamant sa-si primeasca salariile saptamana viitoare. Intelegem ca, in momentul in c ...