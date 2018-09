Aglomeratie mare pe Valea Prahovei si Autostrada Soarelui. Sunt cozi de trei ore si la Vama Nadlac

Un grav accident de circulaţie s-a petrecut cu puţin timp în urmă pe o şosea din Ungaria. Conform informaţiilor transmise de presa maghiară, trei autoturisme – unul înmatriculat în Ungaria şi două în România – s-au ciocnit. În urma impactului şi-au pierdut viaţa trei persoane, între care doi români. Din primele informaţii rezultă că persoanele […] The post Tragedie pe o şosea din Ungaria. Doi români au murit appeared first on Cancan.ro.