Aglomeratie pe Primaverii. Se lucreaza intens la carosabil - FOTO

Miercuri, 2 mai 2018, bulevardul Primaverii a fost luat cu asalt de mai multi muncitori si utilaje care lucreaza la partea carosabila. Traficul se desfasoara cu dificultate pe segmentul de drum dintre Bucsinescu si Tesatura. Citeste si: Dezastru pe cel mai de fite bulevard din Iasi! Semnal de alarma pentru toti soferii care ajung in Copou! Imaginile vorbesc de la sine! Lucrarile de modernizare a Splai Bahlui – Mal Drept sunt efectuate de asocierea Viarom Construct SRL – Conest SA, iar valoarea totala proiectului este de aproximativ 30,7 milioane de lei, din care 12 milioane de lei sunt prevazute in bugetul local al acestui an. Lucrarile se vor desfasura pe aproximativ sase kilometri, fiind prevazuta reabilitar ...