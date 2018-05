Agresor sexual, retinut in Bucuresti dupa ce a agresat o fetita de 9 ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii au retinut un barbat in varsta de 52 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de agresiune sexuala asupra unui minor. Masura a fost luata dupa ce o femeie a depus o plangere penala in care reclama ca in data de 7 mai, fiica sa in varsta de 9 ani a fost agresata sexual in timp ce se afla in scara blocului, pe raza sectorului 6 din Capitala. A fost violat de o maicuta, iar aceasta a ramas insarcinata cu el. Avea doar 12 ani. Ce s-a intamplat cu copilul lor Potrivit Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, politisti din cadrul Sectiei 21 au demarat investigatiile, iar la data de 8 mai a fost identificat un barbat cunoscut cu preocupari de natura infractionala si care era banuit de comiterea faptei. Banu ...